Torino, la giornata: c’è l’incrocio con la Cremonese

Il Torino torna in campo e lo fa contro una delle squadre più in forma di questa Serie A, una delle grandi sorprese. Stiamo parlando della Cremonese di Davide Nicola, ex allenatore dei granata durante la stagione 20/21, quando il tecnico venne chiamato per salvare la squadra piemontese. Impresa riuscita, l'ennesima della sua carriera da allenatore. Non ci sarà solo Nicola, tra gli ex che hanno vestito la maglia granata c'è anche Antonio Sanabria. La sfida inizierà alle ore 15 presso lo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 15.