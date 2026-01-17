Torino, la giornata: conferenza di Baroni alle 12 e Primavera in campo alle 15

Si avvicina la sfida contro la Roma, sarà un appuntamento importante per il Toro che arriva da una vittoria pesante in Coppa Italia proprio contro i giallorossi. Oggi, ci sarà la conferenza stampa del tecnico granata Marco Baroni che presenterà la sfida in programma domenica alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Inoltre, in campo scenderà la Primavera, alle ore 15 contro il Monza. Si prospetta un incontro di peso, da studiare e affrontare con la massima attenzione: i ragazzi di Baldini voglio dare continuità al periodo positivo ed hanno bisogno di punti per risalire la classifica, e la sfida di oggi deve rappresentare un’occasione per portare a casa un risultato positivo.