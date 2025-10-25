Torino, la giornata: conferenza di Baroni alle 12 e Primavera in campo alle 15

Oggi, sabato 25 ottobre, alla vigilia dell'ottava giornata di Serie A, l’allenatore del Torino Marco Baroni presenterà in conferenza stampa alle ore 12:00 l’importante sfida contro il Genoa di Patrick Vieira. Domani, allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata ospiteranno i rossoblù dopo la grande vittoria contro il Napoli la scorsa settimana. Inoltre, alle 15 la Primavera di mister Baldini sarà impegnata contro la Roma nel match valido per la nona giornata del campionato di Primavera 1. I giovani granata arrivano dal pareggio casalingo 2-2 contro il Frosinone e vogliono dare continuità al momento positivo.
Il programma della giornata di oggi
