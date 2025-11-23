tor toro Torino, la giornata: conferenza di Baroni alle 14 e Primavera in campo alle 11

Torino, la giornata: conferenza di Baroni alle 14 e Primavera in campo alle 11

Il programma della giornata di oggi
Eugenio Gammarino

Oggi, domenica 23 novembre, alla vigilia della dodicesima giornata di Serie A, l’allenatore del Torino Marco Baroni presenterà in conferenza stampa alle ore 14:00 l’importante sfida contro il Como di Cesc Fabregas. Domani, allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata ospiteranno i lariani dopo i sei risultati utili ottenuti in campionato. Inoltre, alle 11 la Primavera di mister Baldini sarà impegnata contro l'Inter nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Primavera 1. I giovani granata arrivano dal pareggio casalingo 0-0 contro il Monza.

 

 

