Oggi, domenica 23 novembre, alla vigilia della dodicesima giornata di Serie A, l’allenatore del Torino Marco Baroni presenterà in conferenza stampa alle ore 14:00 l’importante sfida contro il Como di Cesc Fabregas. Domani, allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata ospiteranno i lariani dopo i sei risultati utili ottenuti in campionato. Inoltre, alle 11 la Primavera di mister Baldini sarà impegnata contro l'Inter nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Primavera 1. I giovani granata arrivano dal pareggio casalingo 0-0 contro il Monza.
Torino, la giornata: conferenza di Baroni alle 14 e Primavera in campo alle 11
Il programma della giornata di oggi
