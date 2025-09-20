Il Torino prosegue il proprio avvicinamento alla sfida contro l'Atalanta dell'ex granata Ivan Juric. Sarà una sorta di crocevia per i granata, chiamati a confermare i segnali di crescita visti contro la Roma e che raccontato la prima vittoria stagionale della truppa di Baroni in campionato. Tre punti che portano la firma del Cholito Simeone. Nella giornata di oggi sabato 20 settembre Marco Baroni, allenatore del Torino, presenterà alle ore 15 la sfida contro il club orobico.
Torino, la giornata: conferenza stampa nel pomeriggio per Baroni
