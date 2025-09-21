Torino, la giornata: day match, arriva l’Atalanta del grande ex Ivan Juric

Il Torino torna a giocare in casa dopo la vittoria bella ottenuta fuori casa contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Alle ore 15 i granata affronteranno l'Atalanta di Ivan Juric, allenatore che ha avuto un passato importante sulla panchina del Torino. Non ci sarà solo lui, anche Davide Zappacosta e Raoul Bellanova hanno vestito la maglia dei piemontesi, quest'ultimo in tempi anche recenti.