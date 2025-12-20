Torino, la giornata: derby della Mole under 17 alle 11

Vigilia di Sassuolo-Torino, ma gli occhi oggi sono puntati alle giovanili. Nella giornata di ieri la conferenza stampa di Marco Baroni ad anticipare la sedicesima giornata di Serie A, mentre questa mattina è l'Under 17 a dare spettacolo. A partire dalle 11:00, i Torelli di Fabio Rebuffi sono attesi dalla Juventus sul campo di Vinovo per dare via al derby della Mole, valevole per la decima giornata del campionato di categoria. Come sempre, potrete seguire la diretta testuale di Juventus-Torino Under 17 qui con noi su Toro News.