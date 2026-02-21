Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Torino, la giornata: derby Primavera live su Toro News, nessuna conferenza per Baroni

La giornata

Torino, la giornata: derby Primavera live su Toro News, nessuna conferenza per Baroni

Torino, la giornata: derby Primavera live su Toro News, nessuna conferenza per Baroni - immagine 1
Il programma odierno in casa granata e dove seguire gli eventi
Redazione Toro News

Giornata di stracittadina in quel di Torino. Una giornata dai nervi tesi e la concentrazione al massimo per una partita fondamentale non soltanto a livello di campionato ma anche a livello emotivo. La Primavera granata di Francesco Baldini ospita sul campo del Valentino Mazzola di Orbassano la Juventus di Simone Padoin. A partire dalle 13 di oggi, sabato 21 febbraio, il Torino cercherà punti preziosi per la lotta salvezza in una sfida tanto emotiva come il derby della Mole.

Una notizia che riguarda la prima squadra è, invece, l'assenza della conferenza stampa di Marco Baroni. Alla vigilia di Genoa-Torino, gara fondamentale per i granata per non finire nella lotta salvezza, il tecnico del Toro non sosterrà la consueta conferenza stampa pre-match.

Leggi anche
Torino: chi gioca contro il Genoa? Tanti ballottaggi, Kulenovic insidia Zapata
Torino, cambiano gli agenti di Ivan Ilic: il serbo si affida a Starbridge Agency

© RIPRODUZIONE RISERVATA