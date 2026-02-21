Giornata di stracittadina in quel di Torino. Una giornata dai nervi tesi e la concentrazione al massimo per una partita fondamentale non soltanto a livello di campionato ma anche a livello emotivo. La Primavera granata di Francesco Baldini ospita sul campo del Valentino Mazzola di Orbassano la Juventus di Simone Padoin. A partire dalle 13 di oggi, sabato 21 febbraio, il Torino cercherà punti preziosi per la lotta salvezza in una sfida tanto emotiva come il derby della Mole.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
La giornata
Torino, la giornata: derby Primavera live su Toro News, nessuna conferenza per Baroni
Il programma odierno in casa granata e dove seguire gli eventi
Una notizia che riguarda la prima squadra è, invece, l'assenza della conferenza stampa di Marco Baroni. Alla vigilia di Genoa-Torino, gara fondamentale per i granata per non finire nella lotta salvezza, il tecnico del Toro non sosterrà la consueta conferenza stampa pre-match.
© RIPRODUZIONE RISERVATA