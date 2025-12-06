Torino, la giornata: derby Primavera e poi Baroni in conferenza

Toro News
Il programma odierno del club granata, tra giovanili e prima squadra
A Torino non è una giornata come le altre: ore 11:00, in programma c'è il fischio d'inizio del derby Primavera. In quel di Vinovo si gioca Juventus-Torino: contrapposte le formazioni di Simone Padoin e Francesco Baldini. Fischio d'inizio in mattinata: come sempre, lettrici e lettori, avrete la possibilità di seguire l'incontro in diretta, grazie alla cronaca testuale minuto per minuto qui su Toro News. Una sfida ricca di emozioni per questi giovani talenti, ma la giornata non è finita qui. Perché alle 14:30 ci si concentrerà sulla prima squadra: Marco Baroni è atteso nella sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino per rispondere alle domande dei giornalisti accreditati in conferenza stampa. Anche in questo caso, come sempre, qui su Toro News ci sarà la diretta testuale della conferenza stampa del tecnico granata, che potrete seguire a partire dalle 14:30. Non perdetevi tutti gli aggiornamenti sul Torino, sia Primavera che prima squadra, qui su Toro News!

