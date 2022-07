Torino la giornata: doppio allenamento per i granata a Bad Leonfelden

Con la giornata di oggi si concluderà la prima settimana di ritiro del Torino a Bad Leonfelden in Austria

Nella giornata odierna proseguirà la preparazione del Torino nel ritiro dell'estate 2022 a Bad Leonfelden in Austria. Al termine di questa domenica 17 luglio si concluderà la prima settimana di ritiro dei granata e ci sono in programma due allenamenti. Il tecnico del Toro Ivan Juric nella giornata odierna sottoporrà i suoi giocatori ad una seduta di allenamento al mattino e ad una nel pomeriggio. Come sempre durante questo ritiro estivo potrete seguire la diretta testuale degli allenamenti della formazione granata qui con noi su Toro News.