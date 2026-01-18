A pochi giorni di distanza, il Torino di Marco Baroni affronta ancora la Roma di Gian Piero Gasperini. I granata oggi infatti scenderanno in campo alle ore 18 per sfidare i giallorossi in un match valido per il 21° turno di Serie A. Dopo la vittoria in Coppa Italia - con conseguente passaggio del turno - il Toro proverà ad avere di nuovo la meglio sui capitolini ma questa volta potrà contare anche sul suo pubblico, visto che la gara si disputa allo stadio Olimpico Grande Torino. Come sempre, potrete seguire qui su Toro News la diretta testuale di questa gara di campionato con un'ampia copertura del nostro consueto servizio di pre e post partita.
la giornata
Torino, la giornata: è match-day per la prima squadra che sfida la Roma
La giornata in casa Toro sarà caratterizzata dalla partita della prima squadra valevole per la 21^ giornata di Serie A
