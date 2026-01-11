Torino, la giornata: giovanili in campo tra Cesena e Robaldo. Riprende la femminile

Domenica 12 gennaio, giornata di match per le giovanili granata. Ieri sono scese in campo la prima squadra - che è uscita sconfitta per 2-0 dalla New Balance Arena nella gara contro l'Atalanta - e la Primavera - che, invece, ha conquistato punti preziosi in casa contro il Milan grazie al gol di Zeppieri -. Oggi tocca alle giovanili: Under 15 e Under 18 giocheranno i propri match in quel di Cesena, mentre Under 16 e Under 17 saranno in casa, al Robaldo. Ripresa del campionato di Serie C anche per la formazione femminile, che a partire dalle 14:30 di oggi darà battaglia al Sedriano, in trasferta, per cercare di accorciare i punti di distanza proprio sulla formazione lombarda, ora a +4 e al settimo posto. Non perdetevi tutti gli aggiornamenti qui su Toro News.