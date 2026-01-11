Toro News
Torino, la giornata: giovanili in campo tra Cesena e Robaldo. Riprende la femminile

Il programma odierno per le categorie di torelli che scenderanno in campo
Domenica 12 gennaio, giornata di match per le giovanili granata. Ieri sono scese in campo la prima squadra - che è uscita sconfitta per 2-0 dalla New Balance Arena nella gara contro l'Atalanta - e la Primavera - che, invece, ha conquistato punti preziosi in casa contro il Milan grazie al gol di Zeppieri -. Oggi tocca alle giovanili: Under 15 e Under 18 giocheranno i propri match in quel di Cesena, mentre Under 16 e Under 17 saranno in casa, al Robaldo. Ripresa del campionato di Serie C anche per la formazione femminile, che a partire dalle 14:30 di oggi darà battaglia al Sedriano, in trasferta, per cercare di accorciare i punti di distanza proprio sulla formazione lombarda, ora a +4 e al settimo posto. Non perdetevi tutti gli aggiornamenti qui su Toro News.

