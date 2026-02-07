Torino, la giornata: granata al Franchi in serata

Il Torino scende in campo in questo sabato di campionato. L'avversario sarà la Fiorentina dell'ex granata Paolo Vanoli. I toscani sono alla ricerca di punti salvezza, mentre la banda di Baroni cercherà di allungare la distanza dalla zona retrocessione. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45 al Franchi.
