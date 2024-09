Torino, la giornata: granata subito in campo in vista della Coppa Italia

Non c'è tempo per fermarsi a rilassarsi in casa Torino. I granata reduci dal bel successo per 2-3 sul campo del Verona (che significa primo posto per una notte), non osserveranno una giornata di riposo. Oggi infatti Paolo Vanoli e i suoi ragazzi scenderanno subito in campo al Filadelfia per preparare al meglio la prossima partita che è in programma già per martedì sera alle ore 21 contro l'Empoli: match valido per i sedicesimi di Coppa Italia.