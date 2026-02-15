Il Torino affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano in questo turno di Serie A. All'andata finì senza reti sia da una parte che dall'altra, con i granata che strapparono un punto a quella che in quel momento stava disputando un ottimo campionato. Ora i rossoblù stanno attraversando una fase complicata della stagione, mentre il Torino cerca altri punti per blindare salvezza e tenere accesa una luce per l'Europa. Il fischio d'inizio è fissato per le 18.
Torino, la giornata: il Bologna bussa alla porta dell’Olimpico
