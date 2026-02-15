Torino, la giornata: il Bologna bussa alla porta dell’Olimpico

Toro News
Il Torino affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano in questo turno di Serie A. All’andata finì senza reti sia da una parte che dall’altra, con i granata che strapparono un punto a quella che in quel momento stava disputando un...
Piero Coletta

Il Torino affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano in questo turno di Serie A. All'andata finì senza reti sia da una parte che dall'altra, con i granata che strapparono un punto a quella che in quel momento stava disputando un ottimo campionato. Ora i rossoblù stanno attraversando una fase complicata della stagione, mentre il Torino cerca altri punti per blindare salvezza e tenere accesa una luce per l'Europa. Il fischio d'inizio è fissato per le 18.

