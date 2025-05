Torino, la giornata: il programma del 76esimo anniversario della Tragedia di Superga

Oggi, domenica 4 maggio, ricorre il 76esimo anniversario dalla tragedia di Superga, nella quale l'intera squadra del Grande Torino perse la vita assieme ai membri dell'equipaggio nel volo di ritorno da Lisbona, dove i granata avevano giocato una partita amichevole contro il Benfica. Dalle ore 10:00 è in programma la marcia del popolo granata, con raduno e partenza davanti al Bar Norman in piazza Solferino e conclusione prevista verso le ore 13:00 in piazza Modena.