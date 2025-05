Spazio alla Primavera di mister Fioratti in questa vigilia dell'anniversario di Superga. I giovani granata scenderanno in campo contro il Monza in terra lombarda. I piemontesi cercano l'immediato riscatto dopo la pesate sconfitta per 2-5 rimediata in casa contro il Lecce. Appuntamento fissato alle ore 15.00.