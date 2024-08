Torino, la giornata: primo giorno del “Mamma e Papà Cairo”

Oggi prende il via la terza edizione del memorial "Mamma e Papà Cairo" che come al solito vedrà impegnate le squadre Primavera di Torino, Inter, Milan e Juventus. Esordio stagionale per il nuovo tecnico della primavera granata Felice Tufano. I torelli granata saranno impegnati oggi alle 18:30 contro i pari età del Milan e come sempre qui su Toro News vi offriremo la diretta testuale dell'incontro.