Matchday per la Primavera e conferenza stampa per D'Aversa. Si avvicina la sfida contro l'Inter di Christian Chivu, sarà un appuntamento importante per il Toro che arriva dal pareggio in trasferta rimediata contro la Cremonese di Marco Giampaolo. Oggi alle ore 14.30 dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino ci sarà la conferenza stampa del tecnico granata Roberto D'Aversa che presenterà la sfida in programma domenica alle 18.00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Inoltre, in occasione della trentacinquesima giornata del campionato di Primavera 1 2025-2026, il Torino affronterà l'Atalanta. La formazione guidata da Francesco Baldini scenderà in campo nella giornata di oggi, sabato 25 aprile, alle 15.00 a Orbassano. Come sempre su Toro News potrete assistere agli aggiornamenti del prepartita, seguire la diretta testuale del match e tutti gli approfondimenti del postpartita.