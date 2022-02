Torino, la giornata: le parole di Juric e Zanetti alla vigilia di Torino-Venezia

Attesa per le dichiarazioni dei due allenatori alla vigilia di una partita importante per classifica e morale

Da una parte un Toro determinato a ripartire col piede giusto dopo la sconfitta di Udine, dall'altra un Venezia in crisi di risultati: domani alle 20.45 i granata di Ivan Juric se la vedranno con i lagunari di Zanetti, e come di consueto oggi i due tecnici presenteranno i temi principali della sfida. Come sempre, Toro News sarà presente e vi racconterà le due conferenze stampa in tempo reale.