Torino, la giornata: match-day di Coppa Italia alle 21 contro l’Inter

Il programma di giornata
Match-day per la prima squadra. Oggi va in scena Inter-Torino. I granata oggi infatti scenderanno in campo alle ore 21.00 allo U-Power Stadium di Monza per sfidare i nerazzurri nel match valido per i quarti di Coppa Italia 2025-2026. Il Toro insegue il sogno di raggiungere la semifinale dopo aver sconfitto la Roma agli ottavi. Come sempre, potrete seguire qui su Toro News la diretta testuale di questa gara di coppa con un'ampia copertura del nostro consueto servizio di pre e post partita.

