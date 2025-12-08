Torino, la giornata: match day, granata in campo alle 20.45 contro il Milan

Dopo due sconfitte consecutive, il Torino di Marco Baroni è chiamato a fornire segnali di riscatto. Oggi, lunedì 8 dicembre, alle 20.45 i granata sfideranno allo stadio Olimpico Grande Torino il Milan di Allegri, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Il Milan vuole una vittoria per agganciare il Napoli in vetta alla classifica. Invece al Torino serve una vittoria per rialzare la testa dopo due partite sottotono. Serve una prestazione solida dei granata. Potrete seguire l'incontro con noi con la diretta testuale del match e con le dichiarazioni del pre e post partita, oltre agli aggiornamenti di classifica, il tabellino e le pagelle.