Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Torino, la giornata: match-day per la prima squadra che affronta il Lecce

la giornata

Torino, la giornata: match-day per la prima squadra che affronta il Lecce

baroni
Il programma odierno in casa granata
Eugenio Gammarino

Match-day per la prima squadra. Oggi va in scena Torino-Lecce. I granata oggi infatti scenderanno in campo alle ore 12.30 allo stadio Olimpico Grande Torino per sfidare i giallorossi nel match valido per il 23° turno di Serie A. Il Toro insegue una vittoria che manca da troppo e punti importanti per risalire la classifica. Come sempre, potrete seguire qui su Toro News la diretta testuale di questa gara di campionato con un'ampia copertura del nostro consueto servizio di pre e post partita.

Leggi anche
Torino, il silenzio della Curva: cronaca di una lunga contestazione
Torino, la giornata: Primavera in campo alle 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA