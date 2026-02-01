Match-day per la prima squadra. Oggi va in scena Torino-Lecce. I granata oggi infatti scenderanno in campo alle ore 12.30 allo stadio Olimpico Grande Torino per sfidare i giallorossi nel match valido per il 23° turno di Serie A. Il Toro insegue una vittoria che manca da troppo e punti importanti per risalire la classifica. Come sempre, potrete seguire qui su Toro News la diretta testuale di questa gara di campionato con un'ampia copertura del nostro consueto servizio di pre e post partita.
Torino, la giornata: match-day per la prima squadra che affronta il Lecce
Il programma odierno in casa granata
