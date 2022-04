Torino, la giornata: match-day per la Primavera, granata impegnati a Cagliari

La squadra di Juric si allena in vista della Lazio; i ragazzi di Coppitelli in Sardegna per continuare a sognare i play off

Redazione Toro News

Reduci dal pareggio a reti bianche contro il Milan di domenica sera, oggi, martedì 12 aprile, i granata di Ivan Juric si troveranno al Filadelfia per allenarsi in vista del prossimo turno di campionato, in programma sabato 16 aprile alle 20.45 all'Olimpico di Roma contro la Lazio. La Primavera di Coppitelli, invece, scenderà in campo alle 12 in casa del Cagliari per continuare ad inseguire i play off.