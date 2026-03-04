Torino, la giornata: matchday Primavera alle 14 e la conferenza stampa di D’Aversa

Si avvicina la sfida contro il Napoli di Antonio Conte, sarà un appuntamento importante per il Toro che arriva dalla vittoria casalinga rimediata contro la Lazio di Maurizio Sarri. Oggi alle ore 17 dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino ci sarà la conferenza stampa del tecnico granata Roberto D'Aversa che presenterà la sfida in programma venerdì alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Inoltre, matchday in casa granata, torna in campo la Primavera. Alle 14.00 i ragazzi di Francesco Baldini scenderanno in campo in casa a Orbassano contro il Cagliari. Coke sempre, ete seguire la diretta testuale del match su Toronews e il pre e post partita.