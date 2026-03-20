Torino, la giornata: matchday Primavera alle 16 e la conferenza stampa di D’Aversa

Si avvicina la sfida contro il Milan di Max Allegri, sarà un appuntamento importante per il Toro che arriva dalla vittoria casalinga rimediata contro il Parma. Oggi alle ore 14.15 dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino ci sarà la conferenza stampa del tecnico granata Roberto D'Aversa che presenterà la sfida in programma sabato alle 18.00 allo Stadio San Siro di Milano. Inoltre, matchday in casa granata, torna in campo la Primavera. Alle 16.00 i ragazzi di Francesco Baldini scenderanno in campo in casa a Verona contro l'Hellas. Come sempre, potete seguire la diretta testuale del match su Toronews e il pre e post partita.