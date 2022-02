Torino, la giornata: nel pomeriggio la presentazione di Pellegri, Ricci e Seck

I tre nuovi acquisti risponderanno alle domande dei giornalisti nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino

Tempo di prime parole in casa Torino. Per il pomeriggio di oggi - giovedì 3 febbraio - è infatti prevista la presentazione ufficiale dei nuovi acquisti granata della sessione di calciomercato appena conclusa: Pietro Pellegri, Samuele Ricci e Demba Seck. Come sempre, Toro News sarà presente e ve la racconterà in tempo reale.