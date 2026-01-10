Torino, la giornata: prima squadra in campo alle 20:45, Primavera alle 13

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese, il Torino di Marco Baroni è chiamato a fornire segnali di riscatto. Oggi, sabato 10 gennaio, alle 20.45 i granata sfideranno al New Balance Stadium di Bergamo l'Atalanta di Raffaele Palladino, valevole per la ventesima giornata di Serie A. Serve una prestazione solida dei granata. Inoltre, precederà la sfida della prima squadra il match della Primavera. I ragazzi di Baldini vogliono dare seguito alla striscia di risultati utili consecutivi e questo pomeriggio alle 13 ospiteranno al Valentino Mazzola di Orbassano il Milan ottavo in classifica. Potrete seguire entrambi gli incontri con noi con la diretta testuale dei match e con le dichiarazioni del pre e post partita, oltre agli aggiornamenti di classifica, il tabellino e le pagelle.