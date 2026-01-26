Toro News
Torino, la giornata: Primavera in campo alle 14

Il programma della giornata
Eugenio Gammarino

Ritorna in campo il Torino Primavera. Alle ore 14 i ragazzi di Baldini affronteranno a Parma la squadra di Nicola Corrent. Si prospetta un incontro di peso, da studiare e affrontare con la massima attenzione: i granata voglio dare continuità al periodo positivo ed hanno bisogno di punti per risalire la classifica, e la sfida di oggi deve rappresentare un’occasione per portare a casa un risultato positivo.

