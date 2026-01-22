Torino, la giornata: Primavera in campo alle 14

Ritorna in campo il Torino Primavera. Alle ore 14 i ragazzi di Baldini affronteranno allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano la Roma di Guidi. Si prospetta un incontro di peso, da studiare e affrontare con la massima attenzione: i granata voglio dare continuità al periodo positivo ed hanno bisogno di punti per risalire la classifica, e la sfida di oggi deve rappresentare un’occasione per portare a casa un risultato positivo.