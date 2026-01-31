Torino, la giornata: Primavera in campo alle 15:00

Non sono previsti impegni per la prima squadra del Torino in questo sabato 31 gennaio. Nella giornata di domani i granata affronteranno il Lecce all'Olimpico Grande Torino, ma non è in programma la consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico Marco Baroni. Chi, invece, ha impegni in giornata è la formazione Primavera: i granata di Francesco Baldini a partire dalle 15:00 daranno battaglia alla Fiorentina in quel del Valentino Mazzola di Orbassano. La ventitreesima giornata di Primavera 1 sarà fondamentale per i granata che proveranno ad arrivare al decimo risultato utile consecutivo, nel tentativo di ottenere la vittoria e avvicinarsi alla zona salvezza.