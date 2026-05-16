Programma fitto in casa granata. La giornata si apre con l'ultimo match della Primavera. In occasione della trentottesima giornata del campionato di Primavera 1 2025-2026, il Torino affronterà lil Milan. La formazione guidata da Francesco Baldini scenderà in campo nella giornata di oggi, sabato 16 maggio, alle ore 11.00. Come sempre su Toro News potrete assistere agli aggiornamenti del prepartita, seguire la diretta testuale del match e tutti gli approfondimenti del postpartita. Poi toccherà alla conferenza stampa di Roberto D'Aversa. Si avvicina la sfida contro il Cagliari di Fabio Pisacane e alle 12.30 dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino il tecnico granata presenterà la sfida in programma domenica alle 20.45 all'Unipol Domus di Cagliari valida per il penultimo turno della Serie A 2025-2026.

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Infine, oggi alle 15.00 allo stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena la "Partita della Storia 1976-2026" per celebrare i cinquant'anni dallo storico scudetto conquistato dal Toro nel 1976. In campo scenderanno tanti ex calciatori e le leggende del Torino. Anche in questo caso potrete seguire gli aggiornamenti della partita, seguire la diretta testuale del match amichevole e tutte le interviste pre e post partita.