Dopo la vittoria sul Venezia e il riposo concesso in vista della pausa per le nazionali, oggi, 2 settembre, i ragazzi di Paolo Vanoli torneranno in campo per preparare il prossimo impegno di campionato. Il campionato di Serie A 2024-2025 ripartirà domenica 15 settembre, con il Torino che sarà impegnato nel match casalingo contro il Lecce di Gotti. Il gruppo sarà ovviamente decimato: undici nazionali partono per i rispettivi impegni.