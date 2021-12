Torino, la giornata: seduta di allenamento in vista del Bologna

I granata in campo per continuare a preparare la sfida con il Bologna, partita in programma domenica alle ore 12:30

Redazione Toro News

Il Torino continua a preparare la partita casalinga di domenica 12 dicembre contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Entrambe le squadre cercano punti: i granata sono reduci da un amaro pareggio contro il Cagliari, mentre i rossoblù da una sconfitta contro la Fiorentina. Quest'oggi - venerdì 10 dicembre - sia il Torino di Ivan Juric che il Bologna svolgeranno una seduta di allenamento, con lo scopo di preparare al meglio il match. Il tecnico granata dopo Rodriguez e Ansaldi ritrova anche Mandragora. Il centrocampista granata potrà quindi essere arruolabile per la gara di domenica, ma difficilmente sarà chiamato dal primo minuto. Da monitorare, invece, le condizioni di Pobega in seguito a un piccolo problema fisico che può essere smaltito nel giro di qualche giorno.