Torino, la giornata: spazio alla Primavera, debutta sulla panchina Baldini

Torna in campo il Torino Primavera, che dovrà vedersela con il Parma. Alla guida dei torelli però non ci sarà Fioratti: il tecnico infatti è stato esonerato nel corso della settimana, fatale l'ultima sconfitta dei granata sul campo del Cesena. Una sola vittoria e quattro gare senza punti hanno spinto la società ad optare per un cambio di guida. Spazio dunque a Francesco Baldini, che avrà l'arduo compito di rivitalizzare l'ambiente e lavorare soprattutto sulla testa dei ragazzi granata. L'appuntamento è fissato per le ore 15 presso lo stadio Valentino mazzola di Orbassano.