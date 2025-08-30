Oggi - sabato 30 agosto - è la giornata di vigilia di Torino-Fiorentina, seconda partita del campionato per i granata. L'allenatore Marco Baroni questo pomeriggio alle ore 15 terrà una conferenza stampa per presentare il match di domani contro la formazione viola e come sempre questo evento potrà essere seguito qui su Toro News con la diretta testuale aggiornata in tempo reale.
Torino, la giornata: vigilia del match con la Fiorentina e conferenza per Baroni
Oggi pomeriggio l'allenatore del Toro terrà una conferenza stampa di presentazione della sfida contro la formazione viola
