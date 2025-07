Torino: la maglia Away incassa il gradimento del 60% dei lettori

I risultati del sondaggio sulla nuova maglia away per la stagione 2025/2026

Nella giornata di ieri, venerdì 4 luglio, sui propri canali social il Torino ha presentato la nuova maglia Away per la stagione 2025/2026. La divisa è un omaggio alla città di Torino: sono presenti infatti numerosi richiami al capoluogo piemontese. Il colore principale è il bianco, arricchito da alcune venature di colore granata sulle spalle che richiamano le venature del marmo, materiale facilmente riconoscibile nei monumenti e nell’architettura di Torino. Per capire il se ai tifosi granata piace la nuova maglia Away per la prossima stagione, abbiamo lanciato un sondaggio tra i nostri lettori, chiedendo loro di rispondere un Si o un No.