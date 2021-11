Torino, la ripresa al Filadelfia: terapie per Verdi, a parte in tre

L'allenamento mattutino del Torino di Ivan Juric in vista della gara di domenica contro la Roma

In preparazione alla sfida di domenica pomeriggio - valida per la quattordicesima giornata di Serie A - contro la Roma, il Torino ha svolto questa mattina - martedì 23 novembre - , un allenamento al Filadelfia. I giocatori che sono scesi in campo ieri contro l'Udinese hanno svolto un allenamento di scarico tra lavoro defaticante nella piscina terapeutica e in palestra. Tutti gli altri elementi a disposizione hanno invece svolto una sessione tecnica. Simone Verdi - elongazione al bicipite femorale della coscia destra - si è sottoposto alle dovute terapie, mentre Cristian Ansaldi - infortunio alla coscia destra riportato durante la gara contro il Genoa - , Rolando Mandragora - operato al menisco - e Ricardo Rodriguez - lesione muscolare alla coscia destra - hanno svolto un programma differenziato. Domani è in calendario un'altra seduta di allenamento in vista della gara di domenica alle ore 18:00 contro il giallorossi all'Olimpico.