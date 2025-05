Torino, Lazaro racconta: “Sono il dj della squadra”. E Njie svela un aneddoto

Torino, Lazaro: "Sono il Dj della squadra. Non sento agitazione nel prepartita"

L'esterno austriaco ha parlato delle emozioni che sente prima di ogni match e di come affrontano il prepartita: “Secondo me non faccio niente di speciale, provo ad essere sempre molto riposato e ascolto tanta musica. Spesso siamo in tre o quattro in camera in trasferta e parliamo già della partita. Io non sento molta agitazione, sono un tipo molto tranquillo. Appena arriviamo davanti allo stadio inizio un po’ a sentirla, quando vedo le persone fuori dallo stadio. Nel prepartita ascolto in particolare hip hop, jazz e R&B. Nello spogliatoio sono io il dj, metto un po’ di reggaeton come mi chiedono Maripan e Sanabria, ma prima del riscaldamento prepartita metto sempre Eye of the Tiger (canzone dei Survivor, ndr) per caricare la squadra”.