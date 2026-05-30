Dopo quattro stagioni sotto la Mole, Valentino Lazaro termina la sua avventura con la maglia del Torino. L'austriaco ha confermato il suo addio alla casacca granata in una lunga intervista a Tuttosport. Al quotidiano Lazaro ha parlato delle difficoltà nella sua ultima stagione tra i cambi di allenatore e della sua destinazione dopo l'addio al Toro: "Non è stata facile. Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, mister Baroni. Abbiamo lavorato durissimo, ma poi i risultati non sono arrivati, così è stata modificata tutta la formazione dell'inizio dell’annata. Questo non è mai un segnale positivo. Poi è cambiato tutto: tecnico, formazione, direttore sportivo. Per me non è stato facile, l'anno scorso mi ero trovato benissimo con Vanoli, avevo disputato una bella stagione e giocato nella mia posizione - ha continuato l'esterno austriaco che ha confermato la scelta di lasciare il club piemontese - Sì, non resterò al Torino, lo confermo. Italia o estero? Non posso parlarne adesso, lo farò quando sarà tutto definito. A Torino finalmente avevo trovato quella continuità che mi era mancata in precedenza, per questo li ringrazierò sempre. Mi sono trovato benissimo qui, è la mia seconda casa adesso. Il cuore piange, visto che siamo arrivati al capitolo finale, ma rimarrò sempre un tifoso del Toro".

Inoltre, Lazaro ha riflettuto sul potenziale della squadra e sui problemi soprattutto ambientali riscontrati nell'ultimo periodo al Torino: "Io vedo tanto potenziale per questa squadra, il Torino può puntare a traguardi migliori. Ci sono però tante cose dietro che non si vedono da fuori che si devono migliorare. Quali? Non posso parlarne, è difficile non solo per i tifosi. Ci sono difficoltà anche per i giocatori? Certo. Anche dall’esterno si vede che questo anno è cambiato tutto. Poi l’atmosfera che si respirava al Torino non era facile, secondo me i tifosi si meritano molto di più - ha chiosato l'austriaco - Posso dire che i giocatori provano sempre a fare tutto, a dare il meglio, per questo sono orgoglioso. Ma capisco anche tutto l'ambiente come è visto all’esterno. Io che sono stato dentro posso dirle che ci sono tante cose non semplici. Ma auguro al Torino solo il meglio. Spero che i granata si qualifichino presto in Europa e sogno anche che nei prossimi anni magari lottino per lo Scudetto. Ora sono un tifoso in più".