Torino, Lazaro titolare a sinistra in attesa del mercato. E Vanoli lo promuove

Nelle ultime stagioni, la priorità di mercato ricorrente è sempre stata la ricerca di un esterno mancino per l'out di sinistra. Ricerca che prosegue anche in questa sessione per quanto, almeno per il momento, non abbia portato a innesti. Così la fascia mancina ha confermato nelle prime uscite il proprio interprete di riferimento: Valentino Lazaro.