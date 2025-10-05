Torino, le reazioni social dei giocatori: “Difficile da sopportare”

Day after di Lazio-Torino, match che si è chiuso sul 3-3. Una gara folle, con gol, sorpassi, controsorpassi e minuti di recupero in cui è successo letteralmente di tutto, dal colpo di testa di Coco all'errore di Dembelè e il successivo rigore trasformato dal capitano della Lazio Danilo Cataldi. Finisce così, un pirotecnico pari che lascia l'amaro in bocca soprattutto ai granata, che stavano per fare bottino pieno all'Olimpico con sei punti. Alcuni giocatori hanno postato sui social dei messaggi.