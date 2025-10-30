Torino, le reazioni social dei giocatori post Bologna. Casadei: “Buon punto”

Il Torino pareggia contro il Bologna in una gara difficile e spigolosa, contro una squadra che negli ultimi anni ha avuto una buona continuità e con giocatori importanti. I granata hanno avuto anche una palla per trovare il vantaggio, su cui però Adams non è stato lucidissimo: lo scozzese infatti ha scheggiato la traversa nel corso del primo tempo. Resta però una buona prestazione, avvalorata dal fatto che i granata giocassero anche fuori casa, in un campo storicamente ostico per i colori granata. Ecco le reazioni social di alcuni giocatori.