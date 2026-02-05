Seconda gara dal primo minuto di gioco per il difensore italiano. L'ex Napoli, approdato in granata nei giorni scorsi con la formula del prestito secco, si è messo in mostra anche contro l'Inter con una prestazione sicura. Il giocatore ha postato il video del Torino con i giocatori che salutavano i propri sostenitori.
social
Torino, le reazioni social post Inter: sotto il settore ospite dedicato ai tifosi
ILKHAN—
Altro ingresso positivo per il giocatore turco. Inizialmente in panchina, una volta in campo porta qualità e quantità alla manovra dei granata, aiutando anche ad alzare il baricentro della squadra. Continua il suo percorso di crescita. Nel post gara il giocatore ha postato un paio di foto che lo ritraggono in azione.
PRATI—
Poteva essere il protagonista che non ti aspetti. Questione di centimetri per il giocatore ex Cagliari, approdato in granata nel corso dell'ultima finestra di mercato, la cui rete del 2-2 è stata annullata per una posizione millimetrica di offside. Nel post partita il centrocampista ha postato il video dei saluti dei giocatori sotto il settore riservato ai tifosi granata.
NJIE—
Anche lo svedese ha trovato spazio contro l'Inter nel turno di Coppa Italia, pur non riuscendo a incidere. Lo svedese ha postato una storia di un amico, mentre lo ritrae in fase d'attacco, con la scritta "Njie, oggi"
