Torino, le ultime dal Filadelfia: Belotti si è allenato parzialmente in gruppo

Il Torino quest'oggi ha svolto una seduta di allenamento in vista della sfida di sabato sera contro l'Atalanta. Il tecnico granata Ivan Juric ha diretto nel pomeriggio l'allenamento allo stadio Filadelfia. In seguito all'attivazione muscolare l'allenatore ha scelto di eseguire una sessione tecnico-tattica per prepararsi al meglio all'impegno contro l'Atalanta di Gasperini che ha diversi assenti e ciò potrebbe essere un problema per i bergamaschi. A questa sessione di allenamento ha parzialmente preso parte anche il capitano Andrea Belotti che sta facendo passi avanti dopo l'infortunio subito contro la Cremonese. Infine Ansaldi, Kone e Millico hanno eseguito un lavoro personalizzato in quanto non sono ancora in grado di allenarsi con il resto della squadra e non prenderanno parte al primo match di campionato. Anche Simone Zaza resterà fuori dalla gara con l'Atalanta causa infortunio. Domani, che sarà la vigilia, è in programma la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione ed essere pronti il più possibile all'esordio in Serie A.