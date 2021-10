Torino, le ultime dal Filadelfia: Zaza ha svolto parte della seduta con il gruppo

Ancora personalizzato per Belotti, Praet e Pjaca

Ripresa degli allenamenti al Filadelfia senza i nazionali. I granata, gli ordini di Ivan Juric, hanno svolto, dopo l'attivazione muscolare, una seduta tecnica, alla quale poi hanno seguito delle esercitazioni a tema. Buone notizie per quel che riguarda Zaza: ha svolto parte della seduta con i compagni. Mentre hanno svolto ancora un programma personalizzato, ognuno secondo le rispettive esigenze, Belotti, Praet e Pjaca. Per domani è in programma un'altra sessione di allenamento.