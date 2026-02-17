Toro News
Torino, le ultime dall’infermeria: ancora out un acquisto di gennaio, su Ilic…

Le novità dall'infermeria granata
Alberto Girardi

Dopo il recupero di Aboukhlal e Simeone contro il Bologna, ora arriva la sfida con il Genoa, dove Baroni cercherà di ritrovare altri elementi della rosa. Per la trasferta a Marassi potrebbero essere infatti pochi i giocatori non convocati, di cui un importante nuovo acquisto.

Quando torna Obrador?

—  

In vista della gara di Genova, potrebbe recuperare Ardian Ismajli, il difensore prosegue il lavoro differenziato e punta a tornare domenica tra i convocati; sta bene anche Ivan Ilic, l’infortunio è ormai alle spalle e negli ultimi giorni ha svolto un lavoro personalizzato di riatletizzazione per ritrovare condizione e ritmo partita. Out invece Obrador, il terzino spagnolo aveva iniziato bene la sua avventura in granata, ma è ancora alle prese con il problema al polpaccio accusato nelle scorse settimane, rientro previsto a marzo. Da valutare infine Tino Anjorin, lieve affaticamento muscolare per lui, ma potrebbe essere della gara.

