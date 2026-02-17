Torino, le ultime dall’infermeria: ancora out un acquisto di gennaio, su Ilic…

Quando torna Obrador?

In vista della gara di Genova, potrebbe recuperare Ardian Ismajli, il difensore prosegue il lavoro differenziato e punta a tornare domenica tra i convocati; sta bene anche Ivan Ilic, l’infortunio è ormai alle spalle e negli ultimi giorni ha svolto un lavoro personalizzato di riatletizzazione per ritrovare condizione e ritmo partita. Out invece Obrador, il terzino spagnolo aveva iniziato bene la sua avventura in granata, ma è ancora alle prese con il problema al polpaccio accusato nelle scorse settimane, rientro previsto a marzo. Da valutare infine Tino Anjorin, lieve affaticamento muscolare per lui, ma potrebbe essere della gara.