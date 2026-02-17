Dopo il recupero di Aboukhlal e Simeone contro il Bologna, ora arriva la sfida con il Genoa, dove Baroni cercherà di ritrovare altri elementi della rosa. Per la trasferta a Marassi potrebbero essere infatti pochi i giocatori non convocati, di cui un importante nuovo acquisto.
Torino, le ultime dall’infermeria: ancora out un acquisto di gennaio, su Ilic…
Le novità dall'infermeria granata
Quando torna Obrador?—
In vista della gara di Genova, potrebbe recuperare Ardian Ismajli, il difensore prosegue il lavoro differenziato e punta a tornare domenica tra i convocati; sta bene anche Ivan Ilic, l’infortunio è ormai alle spalle e negli ultimi giorni ha svolto un lavoro personalizzato di riatletizzazione per ritrovare condizione e ritmo partita. Out invece Obrador, il terzino spagnolo aveva iniziato bene la sua avventura in granata, ma è ancora alle prese con il problema al polpaccio accusato nelle scorse settimane, rientro previsto a marzo. Da valutare infine Tino Anjorin, lieve affaticamento muscolare per lui, ma potrebbe essere della gara.
