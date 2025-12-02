Torino, le ultime dall’infermeria: Ismajli punta il Milan

Le ultime novità per quanto riguarda l'emergenza infortuni in casa granara

Piero Coletta 2 dicembre - 20:00

Il Torino si lecca le ferite dopo la seconda sconfitta di fila contro il Lecce. Al Via del mare non è arrivata la risposta che l'ambiente si aspettava dopo la cocente sconfitta casalinga contro il Como per 5-1. Tanti i punti di domanda, tante le incertezze. E tra queste c'è anche la questione legata agli infortuni, con il Torino che ha dovuto fare i conti con qualche assenza pesante, che però non deve andare a fornire alibi per la scialba prestazione contro i pugliesi.

Ismajli migliora, vede il Milan — Tra gli assenti di Lecce c'era anche Ismajli. Il centrale albanese è diventato col passare delle partite una pedina importante per Baroni, tanto che quando è mancato l'assenza si è sentita. L'ex Empoli sembra stare meglio e potrebbe recuperare. La speranza per Baroni è di averlo tra i convocati in vista della gara contro il Milan. Ismajli era rimasto fuori a causa di un affaticamento muscolare.

Restano da monitorare le condizioni di altri acciaccati come Njie, e Biraghi, a cui si aggiungono i lungodegenti Schuurs e Savva. I primi due non sono rientrati nella lista dei convocati contro il Lecce a causa di un attacco febbrile. Ma anche loro puntano al Milan e probabilmente saranno della partita. Per quanto riguarda Simeone, l'attaccante argentino punta di rientrare in rosa per la gara contro la Cremonese.