Torino, le ultime dall’infermeria: Ismajli punta il Milan

Le ultime novità per quanto riguarda l'emergenza infortuni in casa granara
Piero Coletta

Il Torino si lecca le ferite dopo la seconda sconfitta di fila contro il Lecce. Al Via del mare non è arrivata la risposta che l'ambiente si aspettava dopo la cocente sconfitta casalinga contro il Como per 5-1. Tanti i punti di domanda, tante le incertezze. E tra queste c'è anche la questione legata agli infortuni, con il Torino che ha dovuto fare i conti con qualche assenza pesante, che però non deve andare a fornire alibi per la scialba prestazione contro i pugliesi.

Ismajli migliora, vede il Milan

Tra gli assenti di Lecce c'era anche Ismajli. Il centrale albanese è diventato col passare delle partite una pedina importante per Baroni, tanto che quando è mancato l'assenza si è sentita. L'ex Empoli sembra stare meglio e potrebbe recuperare. La speranza per Baroni è di averlo tra i convocati in vista della gara contro il Milan. Ismajli era rimasto fuori a causa di un affaticamento muscolare.

Restano da monitorare le condizioni di altri acciaccati come Njie, e Biraghi, a cui si aggiungono i lungodegenti Schuurs e Savva. I primi due non sono rientrati nella lista dei convocati contro il Lecce a causa di un attacco febbrile. Ma anche loro puntano al Milan e probabilmente saranno della partita. Per quanto riguarda Simeone, l'attaccante argentino punta di rientrare in rosa per la gara contro la Cremonese.

