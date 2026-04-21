0-0 contro la Cremonese, ecco perché è un'occasione persa per D'Aversa (VIDEO)

La Cremonese è alle spalle. Il Torino ha praticamene blindato la salvezza e ora nel mirino c'è la sfida contro l'Inter. I nerazzurri arrivano all'Olimpico con la possibilità di festeggiare lo scudetto. In casa granata invece è pra di fare il punto della situazione sull'infermeria.

Torino, Zapata punta l'Inter

In merito agli indisponibili contro la Cremonese, D'Aversa aveva annunciato le assenze di Nkounkou, Zapata e Aboukhlal, che non infatti non hanno preso parte alla sfida contro i lombardi. Il colombiano però sembra puntare la sfida contro i nerazzurri. Per l’esterno marocchino, fermo da metà febbraio (ultima presenza contro il Bologna il 15), la recente revisione artroscopica al ginocchio destro ha confermato un possibile rientro solo per gli ultimi turni di campionato. Caso a parte per il terzino francese. D'Aversa aveva parlato così sul giocatore alla vigilia della partita contro la Cremonese: 'Non ho mai parlato di problemi fisici'. Situazione che andrà monitorata.