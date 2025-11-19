Sospiro di sollievo in casa Torino. Negli ultimi giorni il club granata aveva trattenuto il fiato per quanto riguarda Ivan Ilic. Il serbo infatti, convocato regolarmente dalla Serbia per gli impegni con la nazionale, aveva accusato un problema al ginocchio nella gara contro l'Inghilterra. L'ex Verona era rimasto a terra, chiedendo il cambio. Le sensazioni iniziali non erano per niente positive, ma in seguito il ct serbo aveva smorzato l'intensità dell'allarme.
NEWS
Torino, le ultime su Ilic: confermato il lieve trauma al ginocchio
Le ultime sul serbo dopo l'infortunio rimediato contro l'Inghilterra
Allarme che ora è ormai definitivamente rientrato. Secondo quanto raccolto da Toro News, il giocatore ha svolto nella serata di ieri accertamenti a Torino con lo staff medico granata che hanno confermato il leggero trauma al ginocchio. Il serbo da oggi si allenerà a parte, monitorato costantemente. Una situazione che, sotto un certo punto di vista, tranquillizza il Torino, che ha rischiato seriamente di perdere una pedina nel reparto della metà campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA