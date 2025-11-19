Torino, le ultime su Ilic: confermato il lieve trauma al ginocchio

Sospiro di sollievo in casa Torino. Negli ultimi giorni il club granata aveva trattenuto il fiato per quanto riguarda Ivan Ilic. Il serbo infatti, convocato regolarmente dalla Serbia per gli impegni con la nazionale, aveva accusato un problema al ginocchio nella gara contro l'Inghilterra. L'ex Verona era rimasto a terra, chiedendo il cambio. Le sensazioni iniziali non erano per niente positive, ma in seguito il ct serbo aveva smorzato l'intensità dell'allarme.